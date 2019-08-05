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В Екатеринбурге демонтировали незаконную рекламную конструкцию детского сада

5 август 2019 (17:20)

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2019. В Екатеринбурге демонтировали рекламную конструкцию, загораживающую окно соседям, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В доме на ул. Шейнкмана расположено нежилое помещение, которое используется под детское дошкольное учреждение. На кровле пристроя установлена световая металлическая конструкция с надписью: «Детский сад». Она заслоняет 40% оконного проема соседей сверху, а порывы ветра раскачивают вывеску, из-за чего она издает дребезжащие звуки. Ее размещение не было согласовано с другими собственниками помещений многоквартирного дома.

Житель дома обратился в суд Екатеринбурга с исковым заявлением к ИП Волосниковой о демонтаже световой конструкции. Суд удовлетворил его требования, обязав предпринимателя демонтировать конструкцию в течение 2 месяцев. Ответчик с данным решением не согласилась и оспорила его в Свердловском областном суде. Однако суд оставил без изменений решение первой инстанции. Таким образом, конструкция должна быть демонтирована в течение двух месяцев, иначе предприниматель должен будет заплатить неустойку — 250 тыс. руб.

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