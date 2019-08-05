Екатеринбуржцы примут участие в обсуждении строительства административно-культурного центра в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2019. В Екатеринбурге жители Академического района примут участие в обсуждении строительства здания административно-культурного центра. Об этом сообщает Департамент информационной политики администрации Екатеринбурга.«Сейчас решается вопрос, каким быть главному зданию в Академическом в случае признания района самостоятельной административно-территориальной единицей города на официальном уровне», — говорится в сообщении.В апреле администрация Екатеринбурга совместно с АО «РСГ-Академическое» (компания-застройщик) объявила конкурс среди профессионального сообщества на разработку архитектурно-градостроительной концепции центра. В результате жюри рассмотрены четыре конкурсных проекта, выполненных архитектурным бюро «Гордеев-Демидов», архитектурным бюро «Старт!», архитекторами Татьяной Кочневой и Аркадием Кочневым.Жители обратились к руководству АО «РСГ-Академическое» с просьбой дать им возможность принять участие в обсуждении вариантов здания (или комплекса зданий) с прилегающими земельными участками.«Члены жюри конкурса согласились с необходимостью учитывать мнение горожан при выборе концепции административно-культурного центра Академического. Но последнее слово в определении проекта-победителя конкурса останется за профессиональными архитекторами», — отметил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.Теперь горожане смогут в течение двух недель оставить на официальном портале Екатеринбурга свои предложения о месте расположения центра, высказать мнение относительно предложенных архитекторами концепций.Предварительно для создания центра определен участок на территории тридцать третьего квартала, ограниченный улицами Вильгельма де Геннина — Тимофеева-Ресовского — проспектом Академика Сахарова, включая входную площадку на территорию Преображенского парка. Площадь участка проектирования — 20 га.Результаты конкурса планируется объявить в преддверии Дня города, который в этом году пройдет 17 августа.