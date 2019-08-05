Дожди осадят аграриев

Опрошенные ИАА «УралБизнесКонсалтинг» сельхозпроизводители не исключают проблемы при сборке урожая зерновых культур в этом сезоне. На ситуацию могут повлиять затяжные дожди с сильными ветрами, которые обрушились на регион в конце июля — начале августа.Фермер Анатолий Жиганов отмечает, что уборочная кампания 2019 года будет очень тяжелая и пройдет по сценарию 2014 года, то есть с большим количеством осадков.«Из-за ветров полеглость хлебов очень большая. Ячмень положило плотно к земле. И если земля будет сырая, то очень сложно будет убрать урожай. Тогда потери будут большие. Кроме того, из-за погоды сдвигаются сроки. Сейчас мы отстаем уже практически на две недели», — отметил Анатолий Жиганов.Директор СПК «Киличевский» Анатолий Никифоров придерживается такого же мнения, а также указывает на дополнительные затраты, которые из-за дождливой погоды потребуются при уборке урожая.«Погодные условия и есть, и будут не очень хорошими, будет затяжная уборка. Это, конечно, приведет к снижению урожайности и дополнительным затратам. В первую очередь, если осень будет дождливая, большие затраты будут на сушку зерна. То есть нужно будет изыскивать дополнительные средства на это», — считает Анатолий Никифоров.Председатель Союза фермеров Свердловской области Владимир Шашкин также не исключает потерь при сборке урожая из-за плохих погодных условий. Однако, по его словам, это не должно стать причиной снижения урожайности.«Зерновые на уровне прошлого года. Зерно будет, фураж будет. В некоторых районах области погода не способствовала урожайности. Местами, локально, проходили ураганы. Поэтому не без потерь», — пояснил Владимир Шашкин.Директор СХПК «Битимский» Михаил Мальцев прогнозирует снижение скорости уборки полей. Вместе с тем он также не считает, что сложные погодные условия приведут к снижению урожайности в этом сезоне.«Зерно в этом году немного подвалило дождем, но зернофонд хороший, урожай сегодня уже сформирован. И это просто скажется на производительности комбайнов — они будут медленнее работать. Скорость уборки будет ниже, продолжительность подольше. Сушильные хозяйства у нас готовы, комбайны мы зимой отремонтировали. Когда хлеба нет, когда видно, что не ожидается больше 20 ц с га, вот это плохо. А то, что он полеглый, влияет лишь на сложность уборки, в том числе для механизаторов», — добавил Михаил Мальцев.Аграрии не исключают, что урожай зерновых в этом году будет высок наряду с другими культурами, но его уборка с большой долей вероятности будет обременена сдвигами по срокам и сложностью работы для механиков комбайнов.