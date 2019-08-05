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Через аэропорт Кольцово пытались незаконно вывезти столетнюю скрипку
5 август 2019 (16:19)
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2019. В аэропорту Кольцово задержали пассажира рейса Екатеринбург — Харбин. Он пытался незаконно вывезти в Китай старинную скрипку. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Таможенникам мужчина объяснил, что это его личный инструмент, однако паспорт на него он не взял.
«Струнные и смычковые инструменты требуют наличие паспорта как на сам инструмент, так и на смычок. Если такой паспорт есть и имеется вся информация об отнесении либо неотнесении предметов к культурным ценностям, кроме того, лицо может подтвердить их стоимость, то обязательное письменное декларирование не требуется. А если инструмент является культурной ценностью, то с собой необходимо иметь разрешение от Минкультуры. В этом случае оформляется временный вывоз инструмента», — рассказал начальник Кольцовской таможни им. Сорокина Анатолий Тимощенков.
По предварительным данным, скрипке более 100 лет. Сейчас инструмент направили на экспертизу. Если его стоимость будет дороже 100 тыс. руб., то мужчине грозит уголовная ответственность за контрабанду культурных ценностей.
Таможенникам мужчина объяснил, что это его личный инструмент, однако паспорт на него он не взял.
«Струнные и смычковые инструменты требуют наличие паспорта как на сам инструмент, так и на смычок. Если такой паспорт есть и имеется вся информация об отнесении либо неотнесении предметов к культурным ценностям, кроме того, лицо может подтвердить их стоимость, то обязательное письменное декларирование не требуется. А если инструмент является культурной ценностью, то с собой необходимо иметь разрешение от Минкультуры. В этом случае оформляется временный вывоз инструмента», — рассказал начальник Кольцовской таможни им. Сорокина Анатолий Тимощенков.
По предварительным данным, скрипке более 100 лет. Сейчас инструмент направили на экспертизу. Если его стоимость будет дороже 100 тыс. руб., то мужчине грозит уголовная ответственность за контрабанду культурных ценностей.
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