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ЕВРАЗ КГОК признан качественным поставщиком НЛМК
5 август 2019 (15:55)
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2019. Новолипецкий меткомбинат оценил высокое качество окатышей ЕВРАЗ Качканарского ГОКа и клиентоориентированный подход предприятия. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «Урал».
Служба снабжения НЛМК, оценивая эффективность работы с поставщиками в 2018 году, присвоила ЕВРАЗ КГОКу класс А (контрагент с высокой степенью надежности поставок), выставив высшую оценку — 100 баллов.
ЕВРАЗ КГОК ежегодно производит около 6,5 млн т окатышей. Основной потребитель — ЕВРАЗ НТМК, но до 2 млн т сырья КГОК продает на рынок. НЛМК выступает традиционным покупателям качканарских окатышей.
«Партнерские отношения предприятий сохранились и после запуска НЛМК в 2016 году собственной фабрики окомкования на Стойленском ГОКе. В 2018 году ЕВРАЗ КГОК поставил НЛМК около 560 тыс. т окатышей, в первом полугодии 2019 года — 180 тыс. т», — говорится в сообщении.
ЕВРАЗ и НЛМК сотрудничают по многим направлениям. Новолипецкий меткомбинат также закупает мелющие шары, рельсы ЕВРАЗа. У компаний есть совместные планы по испытаниям новых видов продукции и развитию клиентского сервиса.
Служба снабжения НЛМК, оценивая эффективность работы с поставщиками в 2018 году, присвоила ЕВРАЗ КГОКу класс А (контрагент с высокой степенью надежности поставок), выставив высшую оценку — 100 баллов.
ЕВРАЗ КГОК ежегодно производит около 6,5 млн т окатышей. Основной потребитель — ЕВРАЗ НТМК, но до 2 млн т сырья КГОК продает на рынок. НЛМК выступает традиционным покупателям качканарских окатышей.
«Партнерские отношения предприятий сохранились и после запуска НЛМК в 2016 году собственной фабрики окомкования на Стойленском ГОКе. В 2018 году ЕВРАЗ КГОК поставил НЛМК около 560 тыс. т окатышей, в первом полугодии 2019 года — 180 тыс. т», — говорится в сообщении.
ЕВРАЗ и НЛМК сотрудничают по многим направлениям. Новолипецкий меткомбинат также закупает мелющие шары, рельсы ЕВРАЗа. У компаний есть совместные планы по испытаниям новых видов продукции и развитию клиентского сервиса.
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