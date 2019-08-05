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Только 12% россиян получают зарплату больше 75 тыс. рублей

Только 12% россиян в 2019 году получают зарплату больше 75 тыс. руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании РИА Рейтинг.



«Согласно оценкам РИА Рейтинг, в 2019 году в России лишь 12% работников могли похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 75 тыс. руб. на руки в месяц, в большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения», — говорится в исследовании.



Наибольшая доля работников с зарплатой выше 75 тыс. руб. трудится в отрасли «Добыча полезных ископаемых». В первую очередь высокие зарплаты наблюдаются у нефтяников, газовиков, а также у шахтеров. В целом порядка 37% работников данной сферы могут похвастаться высокими зарплатами.



Второй отраслью с большой долей высоких зарплат является «Рыболовство и рыбоводство». Здесь месячную заплату в 75 тыс. руб. и более имеют 34% работников.



Финансовая деятельность недалеко отстает от двух лидирующих отраслей (высокие зарплаты получают 34% сотрудников). В этой отрасли доминируют работники банков, которые часто получают очень высокую зарплату из-за значительной финансовой ответственности.

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