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ММК реализует программу цифровизации бизнеса

УрБК, Магнитогорск, 05.08.2019. Компания «Делойт», СНГ в рамках формирования стратегии цифровизации ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) завершила оценку цифровой зрелости и потенциала трансформации предприятия. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».



Сейчас в рамках корпоративной программы Индустрия 4.0 ММК реализует более 20 проектов, десятки проектов уже завершены и их результаты находятся в эксплуатации. Цифровые решения внедрены на всех этапах создания готовой продукции.



Например, при закупках угольного концентрата используется оптимизационная модель оценки его качества и объемов поставок с учетом экономических, логистических и других параметров. На производстве создается автоматизированная информационная система «Оптимальный чугун» для определения требований к качеству кокса, агломерата, структуре железорудного сырья и параметров горячего дутья.



На этапе продаж используется оптимизатор формирования судовых партий в портах, работа которого синхронизирована с процессом формирования календарных планов производства, а также разрабатывается модель прогнозирования спроса на готовую продукцию.



Энергетики используют цифровой двойник турбины для подбора оптимальных параметров эксплуатации и продолжают совершенствовать платформу энергоменеджмента, позволяющую персонализировать вклад сотрудников в экономию энергоресурсов.



Для повышения эффективности обслуживания и ремонта оборудования запущена интеллектуальная система ЖЦП ОСК для моделирования и планирования обеспечения контроля, мониторинга и управления жизненным циклом оборудования.



По сообщению пресс-службы комбината, все подразделения ММК активно участвуют в изучении и внедрении цифровых решений. Результат этой работы — более 250 инициатив в 20 функциональных областях, которые позволят повысить эффективность реализации стратегии ММК.



«ММК сконцентрирован на повышении эффективности основной деятельности, поэтому среди отобранных инициатив доминируют решения для цифровизации труда и управления активами. При этом потенциал трансформации по достоинству оценили и все поддерживающие подразделения. Это говорит о готовности к сбалансированному развитию и использованию кросс-функциональных цифровых решений», — комментирует директор подразделения стратегии и операционной эффективности Департамента консалтинга «Делойта» Александр Олейник.



«Использование современных технологий на ММК является устоявшейся практикой. Обширный список цифровых инициатив сформировался примерно в равных частях из того, что ранее уже обсуждалось на ММК, и предложенных «Делойтом» новинок из кросс-отраслевого мирового опыта цифровизации. В нем содержатся решения различной сложности — от цифрового двойника доменной печи до продвинутой аналитики на предиктивных моделях. В дальнейшем мы будем внимательно изучать доступность и эффективность отобранных инициатив, а также выявлять наиболее приоритетные из них и определять порядок их реализации в рамках стратегии цифровизации ММК», — отметил директор по экономике ММК Андрей Еремин.

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