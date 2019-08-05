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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

5 август 2019 (14:33)

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2019. В Свердловской области 6 августа ожидаются грозы, очень сильные дожди, порывы ветра будут достигать 23-25 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий направлено руководителям муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем», — говорится в сообщении.

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