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С января по июль 2019 года перечисления в бюджет от ФТС России выросли на 2,8%
5 август 2019 (14:11)
УрБК, Москва, 05.08.2019. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-июле 2019 года увеличила перечисления в бюджет РФ на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,22 трлн руб.
Как сообщает издание «Прайм», годом ранее объем перечислений составлял 3,132 трлн руб. За июль 2019 года в бюджет было перечислено 490,85 млрд руб.
Как сообщает издание «Прайм», годом ранее объем перечислений составлял 3,132 трлн руб. За июль 2019 года в бюджет было перечислено 490,85 млрд руб.
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