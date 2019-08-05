Новости дня

С января по июль 2019 года перечисления в бюджет от ФТС России выросли на 2,8%

5 август 2019 (14:11)

УрБК, Москва, 05.08.2019. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-июле 2019 года увеличила перечисления в бюджет РФ на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,22 трлн руб.

Как сообщает издание «Прайм», годом ранее объем перечислений составлял 3,132 трлн руб. За июль 2019 года в бюджет было перечислено 490,85 млрд руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: