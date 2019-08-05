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В Екатеринбурге бизнес-центр «Нахимов» пытаются продать за 180 млн рублей
5 август 2019 (13:48)
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2019. В центре Екатеринбурга пытаются продать бизнес-центр «Нахимов» общей площадью более 2 тыс. кв. м. (дом 9а, стр. литера 1 по улице Вайнера).
Согласно данным «Контур.Фокус», БЦ уже три года является убыточным. И владелец здания решил продать 100% долю в уставном капитале ООО «Нахимов» за 180 млн руб., как следует из объявления на сайте N1.RU.
«Основными видами деятельности ООО «Нахимов» являются сдача собственных помещений в аренду и оказание услуг по управлению зданием бизнес-центра в целом. ООО «Нахимов» является собственником помещений общей площадью 2 246,5 кв. м., помещений нежилого назначения общей площадью 1 160,1 кв. м.», — говорится в объявлении.
Отметим, что этот бизнес-центр ранее уже выставлялся на продажу, но тогда цена была выше на 60 млн руб.
Согласно данным «Контур.Фокус», БЦ уже три года является убыточным. И владелец здания решил продать 100% долю в уставном капитале ООО «Нахимов» за 180 млн руб., как следует из объявления на сайте N1.RU.
«Основными видами деятельности ООО «Нахимов» являются сдача собственных помещений в аренду и оказание услуг по управлению зданием бизнес-центра в целом. ООО «Нахимов» является собственником помещений общей площадью 2 246,5 кв. м., помещений нежилого назначения общей площадью 1 160,1 кв. м.», — говорится в объявлении.
Отметим, что этот бизнес-центр ранее уже выставлялся на продажу, но тогда цена была выше на 60 млн руб.
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