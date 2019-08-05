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В Нижнем Тагиле не нашли подрядчика для строительства моста через Нижнетагильский пруд

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2019. В Нижнем Тагиле не состоялся конкурс по выбору подрядчика для строительства моста через Нижнетагильский пруд. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.



«По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме не подано ни одной заявки на основании части 16 статьи 66 44-ФЗ», — говорится в сообщении.



Мост через Нижнетагильский пруд длиной 400 м. планируется построить к 300-летию города.

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