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Техническая рецессия в экономике РФ может быть зафиксирована уже в 2019 году

5 август 2019 (12:42)

УрБК, Москва, 05.08.2019. Техническая рецессия в экономике РФ может быть зафиксирована уже в 2019 году. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на экспертов Института экономики роста имени Столыпина.

«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая ДКП) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году, а не в 2021 году как предсказывает Минэкономразвития», — говорится в документе.

По данным Росстата, экономика РФ в I квартале замедлила рост до 0,5%. По оценке Минэкономразвития, ВВП России во II квартале текущего года вырос на 0,8%, а в I полугодии — на 0,7% в годовом выражении.

Рост в первом полугодии пришелся только на крупные предприятия и госсектор, поскольку анализ реестра малого и среднего предпринимательства свидетельствует о снижении экономической активности в стране, отмечают аналитики Института экономики роста имени Столыпина.

«Так, по итогам I полугодия 2019 года количество работников МСП сократилось на 1,6% год к году (минус 257,1 тыс. работника), а количество субъектов МСП — на 0,9% год к году (минус 57 тыс. субъектов), количество малых и средних предприятий сократилось на 7-8% год к году (минус 18,3 тыс. малых предприятий и минус 1,5 тыс. средних)», — пишут в обзоре.

Как отмечают эксперты, основной рост экономики РФ в прогнозе властей увязывается с нацпроектами и ростом инвестиций в инфраструктуру. Однако по итогам I полугодия бюджет национальных проектов был исполнен только на треть. Кроме того, самые низкие показатели использования бюджетных средств были зафиксированы в нацпроектах, которые могли бы оказать наибольший мультипликативный эффект. Так, «Повышение производительности труда и поддержка занятости» (бюджет исполнен на 17,7%), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (бюджет исполнен на 12,2%), «Цифровая экономика РФ» (бюджет исполнен на 8,3%)», — пишут авторы документа.

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