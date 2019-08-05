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В Челябинске производственная компания «ИНСИ» погасила долг по зарплате перед работниками в размере 4,6 млн рублей

УрБК, Челябинск, 05.08.2019. В Челябинске производственная компания ЗАО «ИНСИ» выплатила долг по зарплате перед своими сотрудниками на суму 4 млн 668 тыс. руб. Об Этом сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.



«ЗАО «ИНСИ» полностью рассчиталось со своими работниками. Судебными приставами межрайонного специализированного отдела по работе с должниками — юридическими лицами УФССП России по Челябинской области взыскано в общей сложности 4 млн 668 тыс. руб. по 158 исполнительным производствам», — говорится в сообщении.



Организация уже более полугода находится в состоянии наблюдения, поэтому работа по взысканию заработной платы велась во взаимодействии с временным управляющим.



Сегодня в работе остаются исполнительные производства на общую сумму 17,7 млн руб., из них 17 млн руб. — выплаты в бюджет.

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