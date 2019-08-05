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В Екатеринбурге ищут подозреваемых в нападении на отделение «Почты России»

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2019. Утром 5 августа в Екатеринбурге было совершено вооруженное нападение на отделение «Почты России» № 620103. на улице Окружная, 8.



Сообщение о нападении на отделение «Почты России» поступило в 09.13 по местному времени, сообщил УрБК пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. На место преступления выехала усиленная группа сотрудников ОП № 12.



По предварительным данным, трое мужчин в масках ворвались внутрь отделения. «У одного из них был предмет, похожий на пистолет. Они потребовали наличность у работников почты, а когда женщина отказалась выдать деньги, они причинили ей травму. Позже ее госпитализировали», — сообщил Валерий Горелых.



Добычей налетчиков стала незначительная сумма в рублях. «Думаю, им троим ее хватит на два-три похода в хороший ресторан», — сообщил собеседник агентства.



В настоящее время оперативники ОП № 12 отрабатывают на причастность к налету ранее судимых лиц, а также персон, склонных к совершению подобных преступлений.



«В самое ближайшее время будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Полагаю, оно будет возбуждено по статье 162 УК РФ «Разбой», — отметил Валерий Горелых.

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