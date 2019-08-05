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На заводе «Технокерамика» утвердили график реализации программы расширенного экомониторинга на август
5 август 2019 (11:32)
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2019. На заводе «Технокерамика» в Шадринске (предприятие-партнер ООО «ФОРЭС») утвердили график реализации программы расширенного экомониторинга на август 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании «ФОРЭС».
5 августа аккредитованная лаборатория Курганского филиала Центра лабораторного анализа технических измерений (ЦЛАТИ) по УрФО возьмет первые 25 проб атмосферного воздуха возле дома 68 на улице Автомобилистов. В ночь с 6 на 7 августа там же пройдут ночные замеры.
Днем 8 августа шадринский филиал Центра гигиены и эпидемиологии в Курганской области в девяти точках города, в том числе в его центре, в поселках Северный и Новый, а также в садах «Строитель» возьмет пробы почвы и замерит уровень шумового воздействия.
9 августа филиал ЦЛАТИ возьмет у дома 11 на ул. Промышленная пробы воздуха и почвы, а также смёты для количественного анализа загрязняющих веществ и токсикологического анализа. 13 августа в той же точке та же лаборатория возьмет ночные пробы воздуха.
14 августа в шести точках города, в том числе в центре, пройдут ночные замеры шума. 15 августа филиал ЦЛАТИ снова отберет воздух у дома 68 по улице Автомобилистов, 19-го — воздух, почву и смёты на улице Промышленной.
С 19 по 20 августа в городе снова будет работать лаборатория ПО «Октябрь» из Каменска-Уральского. Она возьмет пробы воздуха и замерит гамма-излучение в девяти точках на улицах Промышленной, Автомобилистов, Кооперативной, в садах «Строитель» и в центре города.
21 августа филиал ЦЛАТИ снова возьмет пробы воздуха, почвы и смёты. 23 августа эта же лаборатория возьмет пробы воздуха и почвы в центре города.
5 августа аккредитованная лаборатория Курганского филиала Центра лабораторного анализа технических измерений (ЦЛАТИ) по УрФО возьмет первые 25 проб атмосферного воздуха возле дома 68 на улице Автомобилистов. В ночь с 6 на 7 августа там же пройдут ночные замеры.
Днем 8 августа шадринский филиал Центра гигиены и эпидемиологии в Курганской области в девяти точках города, в том числе в его центре, в поселках Северный и Новый, а также в садах «Строитель» возьмет пробы почвы и замерит уровень шумового воздействия.
9 августа филиал ЦЛАТИ возьмет у дома 11 на ул. Промышленная пробы воздуха и почвы, а также смёты для количественного анализа загрязняющих веществ и токсикологического анализа. 13 августа в той же точке та же лаборатория возьмет ночные пробы воздуха.
14 августа в шести точках города, в том числе в центре, пройдут ночные замеры шума. 15 августа филиал ЦЛАТИ снова отберет воздух у дома 68 по улице Автомобилистов, 19-го — воздух, почву и смёты на улице Промышленной.
С 19 по 20 августа в городе снова будет работать лаборатория ПО «Октябрь» из Каменска-Уральского. Она возьмет пробы воздуха и замерит гамма-излучение в девяти точках на улицах Промышленной, Автомобилистов, Кооперативной, в садах «Строитель» и в центре города.
21 августа филиал ЦЛАТИ снова возьмет пробы воздуха, почвы и смёты. 23 августа эта же лаборатория возьмет пробы воздуха и почвы в центре города.
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