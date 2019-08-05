Новости дня
В Свердловской области ФАС зафиксировала рост цен на бензин и дизельное топливо
5 август 2019 (11:11)
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2019. Свердловское УФАС с 22 по 28 июля 2019 года зафиксировало рост цен на бензин и дизельное топливо на АЗС региона. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
За отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) выросла на 4 коп. до 41,86 руб., цена АИ-95 увеличилась на ту же сумму — до 44,70 руб. за литр.
Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области теперь можно приобрести за 45,74 руб. Он стал стоить в среднем на 5 коп. больше, чем неделей ранее. Сжиженный углеводородный газ упал в цене на 11 коп., теперь его цена за литр — 20,33 руб.
За отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) выросла на 4 коп. до 41,86 руб., цена АИ-95 увеличилась на ту же сумму — до 44,70 руб. за литр.
Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области теперь можно приобрести за 45,74 руб. Он стал стоить в среднем на 5 коп. больше, чем неделей ранее. Сжиженный углеводородный газ упал в цене на 11 коп., теперь его цена за литр — 20,33 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области ФАС зафиксировала рост цен на бензин АИ-95 и дизтопливо
- В Свердловской области ФАС зафиксировала рост цен на бензин АИ-95 и дизтопливо
- ФАС зафиксировала рост цен на дизельное топливо на АЗС в Свердловской области
- В Свердловской области ФАС зафиксировала снижение цен на дизельное топливо
- ФАС зафиксировала снижение цен на дизельное топливо на АЗС Свердловской области