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В Свердловской области ФАС зафиксировала рост цен на бензин и дизельное топливо

5 август 2019 (11:11)

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2019. Свердловское УФАС с 22 по 28 июля 2019 года зафиксировало рост цен на бензин и дизельное топливо на АЗС региона. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

За отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) выросла на 4 коп. до 41,86 руб., цена АИ-95 увеличилась на ту же сумму — до 44,70 руб. за литр.

Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области теперь можно приобрести за 45,74 руб. Он стал стоить в среднем на 5 коп. больше, чем неделей ранее. Сжиженный углеводородный газ упал в цене на 11 коп., теперь его цена за литр — 20,33 руб.

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