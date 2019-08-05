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Средняя сумма ипотечного кредита в РФ растет седьмой квартал подряд

УрБК, Москва, 05.08.2019. Средняя сумма ипотечного кредита в России во II квартале текущего года выросла на 4% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 2,6 млн руб. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).



Аналитики указывают, что данный показатель стабильно растет уже седьмой квартал подряд.



Отметим, что во II квартале 2019 года объем выданных ипотечных кредитов в России снизился на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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