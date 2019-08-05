Новости дня
Благотворительный фонд ММК получил высокую оценку Департамента труда и социальной защиты Москвы
5 август 2019 (10:25)
УрБК, Магнитогорск, 05.08.2019. Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения правительства Москвы Павел Келлер посетил Магнитогорск и познакомился с деятельностью благотворительного фонда «Металлург» (крупнейший благотворитель — Магнитогорский металлургический комбинат). Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.
«Гостя заинтересовал опыт работы фонда по поддержке людей пожилого возраста. Совместные проекты ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», направленные на поддержку этой категории граждан, неоднократно отмечены на федеральном и региональном уровнях. Подтверждение этому — реализация комплексной благотворительной программы «Забота», охватывающей более 30 тыс. пожилых людей не только города Магнитогорска, но и близлежащих сельских районов», — говорится в сообщении.
В ходе двухдневного визита Павел Келлер посетил городские объекты, участвующие в реализации благотворительных программ, познакомился с работой структурных подразделений фонда — центром медико-социальной защиты, специализированным домом «Ветеран», центром «Материнство», столовой, магазинами и частным учреждением «Центр социального обслуживания населения», поговорил с людьми, получающими социальные услуги на этих объектах, услышал отзывы о качестве и объемах оказываемых услуг.
Также состоялся круглый стол с участием руководителей всех структурных подразделений и отделов фонда, посвященный приоритетным направлениям, формам и методам социальной поддержки людей старшего поколения.
«В программе визита Павла Келлера была и экскурсия по городу (гость побывал в том числе и в сквере у дома № 164 по проспекту К. Маркса), поездка в семейный комплекс «Динопарк». Побывал гость и в загородных оздоровительных центрах комбината, служащих площадками для реализации благотворительных программ фонда, — курорте «Абзаково», в горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск», санатории «Юбилейный». Старший менеджер группы социальных программ ПАО «ММК» Федор Наследов познакомил Павла Келлера с их инфраструктурой, с действующими для работников комбината и пенсионеров социальными программами», — сообщили на ММК.
Успешная реализация масштабных проектов и профессионализм сотрудников благотворительного фонда получили высокую оценку столичного гостя.
«Гостя заинтересовал опыт работы фонда по поддержке людей пожилого возраста. Совместные проекты ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», направленные на поддержку этой категории граждан, неоднократно отмечены на федеральном и региональном уровнях. Подтверждение этому — реализация комплексной благотворительной программы «Забота», охватывающей более 30 тыс. пожилых людей не только города Магнитогорска, но и близлежащих сельских районов», — говорится в сообщении.
В ходе двухдневного визита Павел Келлер посетил городские объекты, участвующие в реализации благотворительных программ, познакомился с работой структурных подразделений фонда — центром медико-социальной защиты, специализированным домом «Ветеран», центром «Материнство», столовой, магазинами и частным учреждением «Центр социального обслуживания населения», поговорил с людьми, получающими социальные услуги на этих объектах, услышал отзывы о качестве и объемах оказываемых услуг.
Также состоялся круглый стол с участием руководителей всех структурных подразделений и отделов фонда, посвященный приоритетным направлениям, формам и методам социальной поддержки людей старшего поколения.
«В программе визита Павла Келлера была и экскурсия по городу (гость побывал в том числе и в сквере у дома № 164 по проспекту К. Маркса), поездка в семейный комплекс «Динопарк». Побывал гость и в загородных оздоровительных центрах комбината, служащих площадками для реализации благотворительных программ фонда, — курорте «Абзаково», в горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск», санатории «Юбилейный». Старший менеджер группы социальных программ ПАО «ММК» Федор Наследов познакомил Павла Келлера с их инфраструктурой, с действующими для работников комбината и пенсионеров социальными программами», — сообщили на ММК.
Успешная реализация масштабных проектов и профессионализм сотрудников благотворительного фонда получили высокую оценку столичного гостя.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Благотворительному фонду «Металлург» исполнилось 30 лет
- Благотворительный фонд «Металлург» стал лауреатом конкурса «Меняющие мир»
- Делегация из Екатеринбурга посетила объекты благотворительного фонда «Металлург»
- Благотворительный фонд «Металлург» отчитался о своей работе в 2017 году
- Благотворительный фонд ММК стал лауреатом всероссийского конкурса «Точка отсчета»