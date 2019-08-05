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Благотворительный фонд ММК получил высокую оценку Департамента труда и социальной защиты Москвы

5 август 2019 (10:25)

УрБК, Магнитогорск, 05.08.2019. Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения правительства Москвы Павел Келлер посетил Магнитогорск и познакомился с деятельностью благотворительного фонда «Металлург» (крупнейший благотворитель — Магнитогорский металлургический комбинат). Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.

«Гостя заинтересовал опыт работы фонда по поддержке людей пожилого возраста. Совместные проекты ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», направленные на поддержку этой категории граждан, неоднократно отмечены на федеральном и региональном уровнях. Подтверждение этому — реализация комплексной благотворительной программы «Забота», охватывающей более 30 тыс. пожилых людей не только города Магнитогорска, но и близлежащих сельских районов», — говорится в сообщении.

В ходе двухдневного визита Павел Келлер посетил городские объекты, участвующие в реализации благотворительных программ, познакомился с работой структурных подразделений фонда — центром медико-социальной защиты, специализированным домом «Ветеран», центром «Материнство», столовой, магазинами и частным учреждением «Центр социального обслуживания населения», поговорил с людьми, получающими социальные услуги на этих объектах, услышал отзывы о качестве и объемах оказываемых услуг.

Также состоялся круглый стол с участием руководителей всех структурных подразделений и отделов фонда, посвященный приоритетным направлениям, формам и методам социальной поддержки людей старшего поколения.

«В программе визита Павла Келлера была и экскурсия по городу (гость побывал в том числе и в сквере у дома № 164 по проспекту К. Маркса), поездка в семейный комплекс «Динопарк». Побывал гость и в загородных оздоровительных центрах комбината, служащих площадками для реализации благотворительных программ фонда, — курорте «Абзаково», в горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск», санатории «Юбилейный». Старший менеджер группы социальных программ ПАО «ММК» Федор Наследов познакомил Павла Келлера с их инфраструктурой, с действующими для работников комбината и пенсионеров социальными программами», — сообщили на ММК.

Успешная реализация масштабных проектов и профессионализм сотрудников благотворительного фонда получили высокую оценку столичного гостя.

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