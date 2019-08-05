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Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ снизилась до 7,05%

5 август 2019 (09:46)

УрБК, Москва, 05.08.2019. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде июля снизилась до 7,05%. Об этом говорится в материалах Банка России.

Во второй декаде июля ставка находилась на уровне 7,12%.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

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