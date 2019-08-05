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На расчеты с кредиторами первой очереди Уралтрансбанка будет направлено более 400 млн рублей
5 август 2019 (09:03)
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2019. Более 403 млн руб. будет направлено на расчеты с кредиторами первой очереди ПАО «Уралтрансбанк» (проводимые с 20 мая по 20 августа этого года). При этом процент удовлетворения требований увеличен с 52,21% до 57,78% суммы установленных требований. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов.
«Увеличение процента достигнуто за счет поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных в результате добровольного погашения задолженности должниками банка, а также принудительного исполнения судебных актов, вступивших в законную силу», — говорится в сообщении.
Напомним, что Банк России отозвал лицензию у Уралтрансбанка 25 октября 2018 года. До этого в течение более одного года финансово-кредитная организация нарушала нормативы ЦБ РФ, закрывала отделения, подписывала с регулятором план оздоровления и не выполняла его. Основным бенефициаром Уралтрансбанка являлся бизнесмен Валерий Заводов. Напрямую ему принадлежали 37,78% акций. Однако через своих родственников, а также различные ООО он распоряжался существенно более высокой долей в уставном капитале банка. На последнюю отчетную дату перед отзывом лицензии у Уралтрансбанка было 7,5 млрд руб. вкладов.
«Увеличение процента достигнуто за счет поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных в результате добровольного погашения задолженности должниками банка, а также принудительного исполнения судебных актов, вступивших в законную силу», — говорится в сообщении.
Напомним, что Банк России отозвал лицензию у Уралтрансбанка 25 октября 2018 года. До этого в течение более одного года финансово-кредитная организация нарушала нормативы ЦБ РФ, закрывала отделения, подписывала с регулятором план оздоровления и не выполняла его. Основным бенефициаром Уралтрансбанка являлся бизнесмен Валерий Заводов. Напрямую ему принадлежали 37,78% акций. Однако через своих родственников, а также различные ООО он распоряжался существенно более высокой долей в уставном капитале банка. На последнюю отчетную дату перед отзывом лицензии у Уралтрансбанка было 7,5 млрд руб. вкладов.
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