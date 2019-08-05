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На расчеты с кредиторами первой очереди Уралтрансбанка будет направлено более 400 млн рублей





«Увеличение процента достигнуто за счет поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных в результате добровольного погашения задолженности должниками банка, а также принудительного исполнения судебных актов, вступивших в законную силу», — говорится в сообщении.



Напомним, что Банк России УрБК, Екатеринбург, 05.08.2019. Более 403 млн руб. будет направлено на расчеты с кредиторами первой очереди ПАО «Уралтрансбанк» (проводимые с 20 мая по 20 августа этого года). При этом процент удовлетворения требований увеличен с 52,21% до 57,78% суммы установленных требований. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов.«Увеличение процента достигнуто за счет поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных в результате добровольного погашения задолженности должниками банка, а также принудительного исполнения судебных актов, вступивших в законную силу», — говорится в сообщении.Напомним, что Банк России отозвал лицензию у Уралтрансбанка 25 октября 2018 года. До этого в течение более одного года финансово-кредитная организация нарушала нормативы ЦБ РФ, закрывала отделения, подписывала с регулятором план оздоровления и не выполняла его. Основным бенефициаром Уралтрансбанка являлся бизнесмен Валерий Заводов. Напрямую ему принадлежали 37,78% акций. Однако через своих родственников, а также различные ООО он распоряжался существенно более высокой долей в уставном капитале банка. На последнюю отчетную дату перед отзывом лицензии у Уралтрансбанка было 7,5 млрд руб. вкладов.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">05 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:03</span><br /><strong>На расчеты с кредиторами первой очереди Уралтрансбанка будет направлено более 400 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 05.08.2019. Более 403 млн руб. будет направлено на расчеты с кредиторами первой очереди ПАО «Уралтрансбанк» (проводимые с 20 мая по 20 августа этого года). При этом процент удовлетворения требований увеличен с 52,21% до 57,78% суммы установленных требований. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088894-na-raschety-s-kreditorami-pervoy-ocheredi-uraltransbanka-budet-napravleno-bolee-400-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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