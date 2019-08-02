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В Южноуральске директора компании «Паллада» осудят за уклонение от уплаты налогов на 20 млн рублей

УрБК, Челябинск, 02.08.2019. Уголовное дело в отношении директора магнитогорского ООО «Паллада» направлено в суд. Предпринимательница обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 20 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области.



«В период 2014-2016 годов обвиняемой был создан фиктивный документооборот в виде договоров, счетов-фактур и товарных накладных. По представленным в налоговую инспекцию фиктивным финансовым документам обвиняемая уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, транспортного и земельного налога на общую сумму более 20 млн руб.», — говорится в сообщении.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">02 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:03</span><br /><strong>В Южноуральске директора компании «Паллада» осудят за уклонение от уплаты налогов на 20 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 02.08.2019. Уголовное дело в отношении директора магнитогорского ООО «Паллада» направлено в суд. Предпринимательница обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 20 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088893-v-yuzhnouralske-direktora-kompanii-pallada-osudyat-za-uklonenie-ot-uplaty-nalogov-na-20-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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