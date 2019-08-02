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В Южноуральске директора компании «Паллада» осудят за уклонение от уплаты налогов на 20 млн рублей

2 август 2019 (18:03)

УрБК, Челябинск, 02.08.2019. Уголовное дело в отношении директора магнитогорского ООО «Паллада» направлено в суд. Предпринимательница обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 20 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области.

«В период 2014-2016 годов обвиняемой был создан фиктивный документооборот в виде договоров, счетов-фактур и товарных накладных. По представленным в налоговую инспекцию фиктивным финансовым документам обвиняемая уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, транспортного и земельного налога на общую сумму более 20 млн руб.», — говорится в сообщении.

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