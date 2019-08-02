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В Свердловской области выявили более 1,6 тыс. нарушений земельного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2019. По итогам первого полугодия 2019 года специалисты Управления Росреестра по Свердловской области выявили 1 тыс. 667 нарушений земельного законодательства.



По сообщению пресс-службы Управления Росреестра по Свердловской области, 58% всех нарушений — это самовольное занятие земельных участков, вовлечение в экономический оборот земли, используемой с нарушением законодательства.



«За 6 месяцев 2019 года вынесено 1 тыс. 516 предписаний об устранении выявленных нарушений, к административной ответственности привлечено 1 тыс. 551 субъект земельных отношений. Всего на нарушителей земельного законодательства в Свердловской области наложено административных штрафов на сумму около 13 млн руб.», — говорится в сообщении.



По итогам проведенных мероприятий количество направленных от органов муниципального земельного контроля материалов проверок, содержащих данные о нарушениях законодательства, в первом полугодии 2019 года увеличилось более чем в 2 раза по сравнению аналогичным периодом прошлого года.



Всего направлено 537 материалов муниципальных проверок, по результатам рассмотрения которых привлечено к административной ответственности 314 лиц, что на 129% больше, чем в первом полугодии 2018 года, общая сумма наложенных штрафов составила 1 млн 837 тыс. руб.

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