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Почти 40% интернет-компаний в РФ испытывают сложности с привлечением клиентов

2 август 2019 (17:31)

УрБК, Москва, 02.08.2019. 37% опрошенных интернет-компаний в РФ испытывают сложности с привлечением новых клиентов, свидетельствуют данные исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Яндекс.Кассы.

Почти столько же (35%) страдают от низкого трафика посетителей на сайте, а у каждой десятой компании проблема заключается в том, что посетители есть, но покупку они не совершают, пишет «Российская газета».

«Подобные проблемы возникают из-за неправильного управления ресурсами, неумелых действий руководителя», — считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов.

Специалисты уверены, что успех гарантирует именно объединение всех каналов коммуникации, поэтому важно наладить связь обычных магазинов и их интернет-сайтов.

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