Новости дня
Почти 40% интернет-компаний в РФ испытывают сложности с привлечением клиентов
2 август 2019 (17:31)
УрБК, Москва, 02.08.2019. 37% опрошенных интернет-компаний в РФ испытывают сложности с привлечением новых клиентов, свидетельствуют данные исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Яндекс.Кассы.
Почти столько же (35%) страдают от низкого трафика посетителей на сайте, а у каждой десятой компании проблема заключается в том, что посетители есть, но покупку они не совершают, пишет «Российская газета».
«Подобные проблемы возникают из-за неправильного управления ресурсами, неумелых действий руководителя», — считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов.
Специалисты уверены, что успех гарантирует именно объединение всех каналов коммуникации, поэтому важно наладить связь обычных магазинов и их интернет-сайтов.
Почти столько же (35%) страдают от низкого трафика посетителей на сайте, а у каждой десятой компании проблема заключается в том, что посетители есть, но покупку они не совершают, пишет «Российская газета».
«Подобные проблемы возникают из-за неправильного управления ресурсами, неумелых действий руководителя», — считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов.
Специалисты уверены, что успех гарантирует именно объединение всех каналов коммуникации, поэтому важно наладить связь обычных магазинов и их интернет-сайтов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- АКИТ выступает за отмену порога беспошлинного ввоза для зарубежных интернет-покупок
- АКИТ пожаловалась в Роспотребнадзор на «потребительский экстремизм»
- АКИТ пожаловалась в Роспотребнадзор на «потребительский экстремизм»
- Рынок интернет-торговли в России в 2016 году вырос на 21%
- АКИТ прогнозирует вымирание российского интернет-ритейла через два года