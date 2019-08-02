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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту незаконного демонтажа тепловых сетей
2 август 2019 (17:15)
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2019. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту незаконного демонтажа тепловых сетей в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Как отмечают в надзорном ведомстве, в апреле 2019 года транзитная тепловая сеть, проходящая по подвалу жилого дома по пер. Красный 8 «б» до наружной стены жилого дома № 25 по ул. Николая Никонова, включена в перечень бесхозяйных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры. Она служит для обеспечения коммунальными услугами горячего водоснабжения и отопления многоквартирного жилого дома № 25 по ул. Николая Никонова.
Неустановленные лица ТСЖ «Красный 8 «б» в июле 2019 года незаконно демонтировали указанную транзитную тепловую сеть протяженностью 480 м.
«В результате демонтажа труб причинен существенный вред правам жителей дома № 25 по ул. Николая Никонова в Екатеринбурге на благоприятные условия проживания, получение коммунальных услуг «горячее водоснабжение» и «отопление» в полном объеме», — говорится в сообщении.
В 2018 году прокуратура района объявляла предостережение председателю ТСЖ «Красный 8 «б» о незаконности проведения демонтажа этого трубопровода.
В результате надзорных мероприятий прокуратура района в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ направила материалы в орган дознания для дачи уголовно-правовой оценки указанным действиям.
Как отмечают в надзорном ведомстве, в апреле 2019 года транзитная тепловая сеть, проходящая по подвалу жилого дома по пер. Красный 8 «б» до наружной стены жилого дома № 25 по ул. Николая Никонова, включена в перечень бесхозяйных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры. Она служит для обеспечения коммунальными услугами горячего водоснабжения и отопления многоквартирного жилого дома № 25 по ул. Николая Никонова.
Неустановленные лица ТСЖ «Красный 8 «б» в июле 2019 года незаконно демонтировали указанную транзитную тепловую сеть протяженностью 480 м.
«В результате демонтажа труб причинен существенный вред правам жителей дома № 25 по ул. Николая Никонова в Екатеринбурге на благоприятные условия проживания, получение коммунальных услуг «горячее водоснабжение» и «отопление» в полном объеме», — говорится в сообщении.
В 2018 году прокуратура района объявляла предостережение председателю ТСЖ «Красный 8 «б» о незаконности проведения демонтажа этого трубопровода.
В результате надзорных мероприятий прокуратура района в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ направила материалы в орган дознания для дачи уголовно-правовой оценки указанным действиям.
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