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ФАС заподозрила администрацию Магнитогорска в нарушении закона о защите конкуренции

УрБК, Челябинск, 02.08.2019. ФАС выявила в действиях администрации Магнитогорска признаки нарушения закона о защите конкуренции при проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка для размещения городской свалки, сообщает пресс-служба регионального УФАС России.



Начальный размер ежегодной арендной платы составил 838 тыс. руб., на участие в аукционе поступила единственная заявка, признанная соответствующей аукционной документации. В результате аукцион был признан несостоявшимся, и договор должен был быть заключен с единственным его участником — ООО «ЦКС».



«Согласно требованиям администрации, победитель аукциона также обязан производить прием, сортировку и накопление ТКО до завершения строительства данного полигона. Это не соответствует целевому назначению земельного участка, поскольку предусматривает возможность осуществления иных видов деятельности с использованием земельного участка. Кроме того, в договоре аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, не могут устанавливаться требования к выполнению каких-либо работ или оказанию услуг, влекущих за собой дополнительные расходы арендатора, не связанные с предметом этого договора. Также, исходя из аукционной документации, невозможно было определить фактический срок окончания действия договора», — говорится в сообщении.



В итоге, как считает антимонопольное ведомство, заинтересованные компании не могли достоверно установить возможность использования земельного участка для хранения ТКО на законных основаниях, а также оценить срок такого использования с учетом необходимости нести затраты на оплату его аренды.



Кроме того, администрация города предоставила ООО «ЦКС» возможность использования весового комплекса без соблюдения требований части 9 статьи 17.1 закона о защите конкуренции.



«Сейчас ведомство рассматривает вопрос о возбуждении дела по признакам нарушения части 1 статьи 17 и части 9 статьи 17.1 закона о защите конкуренции», — отмечает пресс-служба.

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