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Российские банки обяжут передавать в ЦБ сведения о своих залогах
2 август 2019 (16:40)
УрБК, Москва, 02.08.2019. Все банки с 2020 года будут ежемесячно отчитываться перед ЦБ о залогах, их стоимости и обо всех операциях с ними, пишет газета «Ведомости».
В новой форме отчетности банки должны будут указывать договоры залогов, залогодателей и сами предметы залога с их стоимостью, внести свои предложения и замечания в проект банки могут до 14 августа.
На сегодняшний день сведения о предметах залога по ссудам, предоставленным компаниям, банки направляют в ЦБ в агрегированном виде. Представитель регулятора сообщает, что данные, которые ЦБ будет получать в новой отчетности, будут использоваться им в надзорных целях, передает портал «Банки.ру».
По словам представителей банков, потребуется серьезная доработка систем отчетности и внесения в них дополнительных параметров.
В новой форме отчетности банки должны будут указывать договоры залогов, залогодателей и сами предметы залога с их стоимостью, внести свои предложения и замечания в проект банки могут до 14 августа.
На сегодняшний день сведения о предметах залога по ссудам, предоставленным компаниям, банки направляют в ЦБ в агрегированном виде. Представитель регулятора сообщает, что данные, которые ЦБ будет получать в новой отчетности, будут использоваться им в надзорных целях, передает портал «Банки.ру».
По словам представителей банков, потребуется серьезная доработка систем отчетности и внесения в них дополнительных параметров.
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