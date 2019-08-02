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Российские банки обяжут передавать в ЦБ сведения о своих залогах

УрБК, Москва, 02.08.2019. Все банки с 2020 года будут ежемесячно отчитываться перед ЦБ о залогах, их стоимости и обо всех операциях с ними, пишет газета «Ведомости».



В новой форме отчетности банки должны будут указывать договоры залогов, залогодателей и сами предметы залога с их стоимостью, внести свои предложения и замечания в проект банки могут до 14 августа.



На сегодняшний день сведения о предметах залога по ссудам, предоставленным компаниям, банки направляют в ЦБ в агрегированном виде. Представитель регулятора сообщает, что данные, которые ЦБ будет получать в новой отчетности, будут использоваться им в надзорных целях, передает портал «Банки.ру».



По словам представителей банков, потребуется серьезная доработка систем отчетности и внесения в них дополнительных параметров.

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