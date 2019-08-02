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Погрузка на сети РЖД в январе-июле сократилась на 1,3%

2 август 2019 (16:03)

УрБК, Москва, 02.08.2019. Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в январе-июле 2019 года сократилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 741,6 млн т. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также отмечается, что в июле погрузка составила 108 млн т, не изменившись по сравнению с этим месяцем в 2018 году. А вот грузооборот в июле этого года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1% и составил 212,9 млрд тарифных т-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 3,1% и составил 270,1 млрд т-км.

Грузооборот с начала 2019 года составил 1520,1 млрд тарифных т-км (прибавил 1,3%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 1933,9 млрд т-км (увеличился на 1,2%).

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