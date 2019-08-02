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В России планируют собирать и продавать данные автовладельцев

УрБК, Москва, 02.08.2019. В России планируют торговать данными от бортовых компьютеров автомобилей — это около 40% российского автопарка, или более 20 млн штук. Такой сервис для таргетированных рекламных кампаний может заработать уже в 2021 году, рассказали «Известиям» в НП «ГЛОНАСС».



Он рассчитан на автодилеров, техцентры и онлайн-магазины. Передача информации о своей машине, а также маршрутах ее передвижения будет добровольной. За это автовладелец может получить скидку на товары или услуги.



Создание базы несет риск утечки информации, отмечают эксперты, но для угонщиков новая система не будет представлять интереса. Однако сами владельцы машин неохотно будут давать разрешение на передачу данных, опасаясь навязчивых рекламных кампаний.

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