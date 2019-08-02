Новости дня

Официальный курс доллара США вырос на 81 коп., евро — на 1,24 руб.

2 август 2019 (15:08)

УрБК, Москва, 02.08.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 августа 2019 года. Курс долл. США вырос на 81 коп. до 64,64 руб., евро — на 1,24 руб. до 71,71 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: