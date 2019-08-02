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Официальный курс доллара США вырос на 81 коп., евро — на 1,24 руб.
2 август 2019 (15:08)
УрБК, Москва, 02.08.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 августа 2019 года. Курс долл. США вырос на 81 коп. до 64,64 руб., евро — на 1,24 руб. до 71,71 руб.
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