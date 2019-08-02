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Свердловская ГИБДД предупредила об аннулировании регистрации тонированных машин

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2019. Свердловская ГИБДД предупредила об аннулировании регистрации транспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения, не соответствующие требованиям нормативов и стандартов в области безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Дополнительные меры контроля касаются тонировочной пленки на стеклах, несанкционированных изменений в конструкцию — занижение подвески, изменение системы выхлопа и другого.



Сейчас автоинспекторы при выявлении подобных нарушений выдают требование об устранении выявленных недостатков, после чего у водителя есть 10 дней на его исполнение.



«Только в Екатеринбурге сотрудниками ГИБДД выдано почти 800 требований о прекращении противоправных действий водителям. Но не все водители исполняют требования сотрудников полиции, за что несут ответственность по статье 19.3 КоАП РФ (вплоть до административного ареста). Но несмотря на это, случаи, когда водители даже после выданного требования продолжают управлять транспортным средством, угрожающим безопасности дорожного движения, имеют место», — отмечает пресс-служба.



Сотрудники ГАИ вправе составить документы на аннулирование регистрации автомобиля, если ранее водителю уже выдавалось такое требование. После этого государственные регистрационные знаки выставляются в базу розыска. Далее инспекторы ДПС будут выявлять госномера, числящиеся в запрете, снимать их и передавать на уничтожение без права на восстановление.



«Впоследствии, чтобы возобновить регистрацию транспортного средства, водитель должен пройти сверку номеров и агрегатов, заплатить госпошлину и получить другие регистрационные знаки. Но прежде водитель обязан привести транспортное средство в состояние, соответствующее требованиям законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения», — уточняется в сообщении.



Также отмечается, что, если водитель продолжает управлять транспортным средством без регистрации, он несет ответственность, предусмотренную законодательством — штраф до 5 тыс. руб. или лишение права управления на срок от одного до трех месяцев.

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