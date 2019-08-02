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«АвтоВАЗ» в третий раз за год повысил цены на автомобили

УрБК, Москва, 02.08.2019. С 1 августа «АвтоВАЗ» повысил цены на весь модельный ряд Lada на 0,9%. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.



Это уже третье повышение за год. Сначала «АвтоВАЗ» поднял цены на весь модельный ряд в среднем на 2,5-3% в связи с увеличением НДС.



Затем, с 1 июля, компания увеличила на пять тысяч рублей цены на все модификации Lada Vesta и Lada Granta, кроме версий Cross.



По итогам первого полугодия продажи «АвтоВАЗа» в России выросли на 2,5% в годовом выражении и составили 174 тыс. 186 тыс. машин. В июне же они снизились на 2% — до 30 тыс. 786 тыс. единиц.

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