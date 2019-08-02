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В Челябинской области сотрудника муниципального учреждения наказали за нарушение законодательства в сфере закупок
2 август 2019 (13:50)
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2019. В Челябинской области наказали сотрудника муниципального дошкольного учреждения за нарушения законодательства в сфере закупок, сообщает региональная прокуратура.
Как отмечает надзорное ведомство, он дробил единый заказ по ремонту крыши на отдельные виды работ с целью избежания конкурентных процедур и заключения договора с определенным поставщиком.
«Прокуратурой Кусинского района проведена проверка исполнения законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Установлено, что детское дошкольное учреждение заключило три договора подряда на ремонт крыши с единственным поставщиком, общая стоимость которых составила свыше 900 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Муниципальный заказчик, согласно результатам проверки, искусственно раздробил единый заказ на группу однородных заказов с целью избежать конкурентные процедуры и в результате заключил договоры с определенным подрядчиком. Таким образом, это лишило другие компании возможности реализовать свое право на заключение контракта.
«В отношении должностного лица дошкольного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ «Несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе определения подрядчика». Ему назначен штраф в размере 25 тыс. руб.», — отмечает пресс-служба.
Как отмечает надзорное ведомство, он дробил единый заказ по ремонту крыши на отдельные виды работ с целью избежания конкурентных процедур и заключения договора с определенным поставщиком.
«Прокуратурой Кусинского района проведена проверка исполнения законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Установлено, что детское дошкольное учреждение заключило три договора подряда на ремонт крыши с единственным поставщиком, общая стоимость которых составила свыше 900 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Муниципальный заказчик, согласно результатам проверки, искусственно раздробил единый заказ на группу однородных заказов с целью избежать конкурентные процедуры и в результате заключил договоры с определенным подрядчиком. Таким образом, это лишило другие компании возможности реализовать свое право на заключение контракта.
«В отношении должностного лица дошкольного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ «Несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе определения подрядчика». Ему назначен штраф в размере 25 тыс. руб.», — отмечает пресс-служба.
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