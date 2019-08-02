Новости дня

В Челябинской области сотрудника муниципального учреждения наказали за нарушение законодательства в сфере закупок

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2019. В Челябинской области наказали сотрудника муниципального дошкольного учреждения за нарушения законодательства в сфере закупок, сообщает региональная прокуратура.



Как отмечает надзорное ведомство, он дробил единый заказ по ремонту крыши на отдельные виды работ с целью избежания конкурентных процедур и заключения договора с определенным поставщиком.



«Прокуратурой Кусинского района проведена проверка исполнения законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Установлено, что детское дошкольное учреждение заключило три договора подряда на ремонт крыши с единственным поставщиком, общая стоимость которых составила свыше 900 тыс. руб.», — говорится в сообщении.



Муниципальный заказчик, согласно результатам проверки, искусственно раздробил единый заказ на группу однородных заказов с целью избежать конкурентные процедуры и в результате заключил договоры с определенным подрядчиком. Таким образом, это лишило другие компании возможности реализовать свое право на заключение контракта.



«В отношении должностного лица дошкольного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ «Несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе определения подрядчика». Ему назначен штраф в размере 25 тыс. руб.», — отмечает пресс-служба.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">02 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:50</span><br /><strong>В Челябинской области сотрудника муниципального учреждения наказали за нарушение законодательства в сфере закупок</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 02.08.2019. В Челябинской области наказали сотрудника муниципального дошкольного учреждения за нарушения законодательства в сфере закупок, сообщает региональная прокуратура. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088876-v-chelyabinskoy-oblasti-sotrudnika-municipalnogo-uchrezhdeniya-nakazali-za-narushenie-zakonodatelstva-v-sfere-zakupok.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: