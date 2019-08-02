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Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ в I полугодии увеличился вдвое
2 август 2019 (13:29)
УрБК, Москва, 02.08.2019. Чистый убыток авиакомпании «Аэрофлот», по российским стандартам бухучета (РСБУ), за I полугодие увеличился вдвое — до 14,1 млрд руб. В I полугодии прошлого года он составлял 7,2 млрд руб., следует из финансовой отчетности перевозчика.
Выручка по итогам 6 месяцев 2019 года составила 252 млрд 863 млн руб., что на 15,4% превышает результат аналогичного периода 2018 года.
Чистая прибыль за второй квартал в этом году увеличилась на 74,1%, до 2,7 млрд руб.
«Наиболее существенное влияние на затраты в первом полугодии 2019 года снова оказал рост расходов на авиационное топливо. Общие расходы на топливо увеличились на 8 млрд 691 млн руб.», — сообщили в компании.
Также на расходы повлияли лизинг и техобслуживание самолетов, которые выросли из-за динамики курса доллара США и увеличения численности авиапарка.
«На рост затрат также повлияло увеличение расходов на наземное обслуживание, аэронавигацию и аэропортовых сборов вследствие роста объемов перевозок и тарифов на обслуживание в аэропортах РФ», — отмечается в сообщении перевозчика.
Выручка по итогам 6 месяцев 2019 года составила 252 млрд 863 млн руб., что на 15,4% превышает результат аналогичного периода 2018 года.
Чистая прибыль за второй квартал в этом году увеличилась на 74,1%, до 2,7 млрд руб.
«Наиболее существенное влияние на затраты в первом полугодии 2019 года снова оказал рост расходов на авиационное топливо. Общие расходы на топливо увеличились на 8 млрд 691 млн руб.», — сообщили в компании.
Также на расходы повлияли лизинг и техобслуживание самолетов, которые выросли из-за динамики курса доллара США и увеличения численности авиапарка.
«На рост затрат также повлияло увеличение расходов на наземное обслуживание, аэронавигацию и аэропортовых сборов вследствие роста объемов перевозок и тарифов на обслуживание в аэропортах РФ», — отмечается в сообщении перевозчика.
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