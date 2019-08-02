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Издательство «Фабрика комиксов» заплатит за нарушение авторского права 200 тыс. рублей

2 август 2019 (13:11)

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2019. Суд взыскал с издательства «Фабрика комиксов» 200 тыс. руб. за нарушение авторского права при издании мемуаров Алексея Смирнова «Полное и окончательное безобразие», сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

С иском к издательскому дому и его представителю обратилась унаследовавшая исключительные права на произведение дочь автора, когда узнала, что книгу опубликовали без ее согласия. Она требовала взыскать 5 млн руб.

Выяснилось, что в 2011 году представитель ООО «Фабрика комиксов» Федор обратился к ней по вопросу издания мемуаров. Женщина направила в адрес издательства материалы о своем отце, а также подняла вопрос о заключении лицензионного договора. Но в направленном ей документе были прописаны условия о передаче прав на издание книги издательству. С такими условиями наследница мемуаров не согласилась и издавать книгу не разрешила. Однако в декабре 2015 года ей стало известно, что мемуары опубликованы издательством «Кабинетный ученый» (ООО «Фабрика комиксов»).

Районный суд удовлетворил исковые требования частично, взыскав с «Фабрики комиксов» компенсацию в размере 200 тыс. руб. Но ни истец, ни ответчик не согласились с таким решением. Издательство не признавало отсутствие между сторонами лицензионного договора на издание книги, а истец — размер компенсации. Свердловский областной суд оставил решение районного без изменений.

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