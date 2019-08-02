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Дмитрий Медведев раскритиковал ситуацию с недобросовестными подрядчиками при госзакупках
2 август 2019 (12:50)
УрБК, Москва, 02.08.2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев возмутился ситуацией с недобросовестными подрядчиками, занижающими цены на конкурсах и срывающими закупки, сообщает ТАСС.
«Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах — вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала. Заявка дается в таком виде, который не исполним, соответственно, конкурс завершается, исполнить по таким правилам конкурс невозможно, в результате все отменяется, мы все теряем деньги, а кто-то наслаждается этой ситуацией», — сказал Д. Медведев на совещании о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Глава правительства отметил, что причины таких манипуляций могут быть разными: желание просто «разбить» конкурс и в будущем поучаствовать в его отдельных частях, действия назло и другие.
Дмитрий Медведев напомнил, что уже давал поручение усилить ответственность в отношении недобросовестных подрядчиков — речь не только об административной ответственности, но и о введении специального уголовного состава, связанного с манипуляциями итогов конкурсов.
«Это надо завершать, эта проблема сплошная по всей стране», — подчеркнул он.
«Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах — вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала. Заявка дается в таком виде, который не исполним, соответственно, конкурс завершается, исполнить по таким правилам конкурс невозможно, в результате все отменяется, мы все теряем деньги, а кто-то наслаждается этой ситуацией», — сказал Д. Медведев на совещании о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Глава правительства отметил, что причины таких манипуляций могут быть разными: желание просто «разбить» конкурс и в будущем поучаствовать в его отдельных частях, действия назло и другие.
Дмитрий Медведев напомнил, что уже давал поручение усилить ответственность в отношении недобросовестных подрядчиков — речь не только об административной ответственности, но и о введении специального уголовного состава, связанного с манипуляциями итогов конкурсов.
«Это надо завершать, эта проблема сплошная по всей стране», — подчеркнул он.
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