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Дмитрий Медведев раскритиковал ситуацию с недобросовестными подрядчиками при госзакупках

УрБК, Москва, 02.08.2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев возмутился ситуацией с недобросовестными подрядчиками, занижающими цены на конкурсах и срывающими закупки, сообщает ТАСС.



«Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах — вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала. Заявка дается в таком виде, который не исполним, соответственно, конкурс завершается, исполнить по таким правилам конкурс невозможно, в результате все отменяется, мы все теряем деньги, а кто-то наслаждается этой ситуацией», — сказал Д. Медведев на совещании о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.



Глава правительства отметил, что причины таких манипуляций могут быть разными: желание просто «разбить» конкурс и в будущем поучаствовать в его отдельных частях, действия назло и другие.



Дмитрий Медведев напомнил, что уже давал поручение усилить ответственность в отношении недобросовестных подрядчиков — речь не только об административной ответственности, но и о введении специального уголовного состава, связанного с манипуляциями итогов конкурсов.



«Это надо завершать, эта проблема сплошная по всей стране», — подчеркнул он.

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