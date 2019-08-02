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В Кольцово таможенники задержали 15 кг автозапчастей из Китая

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. Двое жителей КНР пытались ввести порядка 15 кг автозапчастей в Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Пассажиры рейса Харбин — Екатеринбург рассказали таможенникам, что работают на сельскохозяйственных предприятиях, а детали везут для ремонта тракторов и комбайнов. О том, что такой багаж необходимо декларировать, они не знали.



«По характеру товара и его назначению это оборудование не попадает под категорию товаров для личного пользования, а значит, его необходимо декларировать. Это часто бывает, когда предприятия приглашают иностранных специалистов для ремонта оборудования и не учитывают, что даже запасные части надо декларировать. А пока запчасти изъяли в рамках возбужденного административного дела», — рассказал Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский).



Запчасти отправили на экспертизу, которая определит их стоимость. Нарушителей ждет штраф в размере от половины до двукратной стоимости деталей.

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