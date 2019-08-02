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Более 60% россиян не имеют никаких сбережений

УрБК, Москва, 02.08.2019. Доля россиян, у которых есть сбережения, в июле этого года достигла 37%. Такие данные следуют из материалов Центробанка, которые изучил News.ru.



Это максимальный показатель с августа 2017-го, когда о наличии финансовой подушки безопасности заявляли 39% граждан.



Аналитики отмечают, что прирост сбережений в основном произошёл за счёт начисления процентов по уже открытым банковским вкладам, а не благодаря росту доходов граждан, поясняют эксперты.



Тенденция к увеличению доли россиян со сбережениями началась в марте 2019-го, следует из материалов Центробанка. Так, за пять месяцев процент населения, у которого есть накопления, повысился на четыре процентных пункта.

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