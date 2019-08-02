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В Екатеринбурге пресечена деятельность цеха по производству поддельного алкоголя

2 август 2019 (12:02)

В Екатеринбурге пресечена деятельность цеха по производству фальсифицированной алкогольной продукции с использованием двух автоматических линий.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области, подпольная точка размещалась в складских помещениях на проспекте Космонавтов. Разливали жидкость в стеклянную тару объемом от 0,25 до 0,5 литра. Со склада было изъято около 10 т спиртосодержащей жидкости, а также более 165 тыс. стеклянных бутылок с этикетками водочной и коньячной продукции известных марок. На месте правоохранители задержали 26 рабочих, все они выходцы из бывших союзных республик.

Фальсификат изъят из обращения. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

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