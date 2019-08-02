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В УБРиР сменился директор департамента розничного бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2019. Директор департамента розничного бизнеса Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Алексей Овчинников покинул свой пост, чтобы заняться реализацией собственных проектов. На его место назначен Вадим Белопольский, ранее возглавлявший департамент электронного бизнеса. Об этом сообщается на официальном портале банка.



Вадим Белопольский занимал руководящие должности в Альфа-Банке, Райффайзенбанке, VISA International. В УБРиР он отвечал за стратегию создания и развития digital-продуктов и организацию продаж в онлайн-каналах компании. Теперь в его задачи будет входить развитие омниканальных продаж розничным клиентам, улучшение качества сервисов, а также всестороннее сопровождение действующих клиентов.



«Наш банк постоянно меняется, чтобы быть эффективным. Трансформация должна происходить также и на уровне структуры организации, чтобы повысить эффективность всех бизнес-процессов. Еще три года назад доля розничных операций в онлайн-каналах составляла 16%, а сейчас — более 50%. И дальше этот показатель будет только расти. Поэтому для нас стратегически важно развивать направления электронного и розничного бизнеса под единым началом. Теперь Вадим Белопольский координирует розничный блок с точки зрения развития как онлайн-, так и оффлайн-каналов взаимодействия с клиентами», — комментирует новое назначение президент УБРиР Антон Соловьев.



«Департамент электронного бизнеса был создан несколько лет назад для развития дистанционных каналов обслуживания. И сейчас у нас работают одни из самых компетентных сотрудников в области онлайн-продаж и разработки цифровых продуктов. За эти годы мы добились поставленных задач, а направление электронных продаж существенно усилило все розничные показатели и стало неотъемлемой частью всего розничного бизнеса», — отмечает В. Белопольский.

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