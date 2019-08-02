Новости дня
Число потенциальных банкротов в России снизилось до 345 тыс. человек
2 август 2019 (11:30)
УрБК, Москва, 02.08.2019. В России в I полугодии число физлиц-потенциальных банкротов снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% до 344,8 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».
Под потенциальными банкротами в исследовании понимаются граждане, имеющие просроченные кредитные обязательства на 90 дней и более общей суммой свыше 500 тыс. руб.
Уменьшение потенциальных банкротов наблюдается последние четыре года: на 30 июня 2018 года количество данной категории заемщиков составляло почти 401 тыс. человек, на тот же период 2017 года — 453,2 тыс. человек, в 2016 году — 472,7 тыс. человек.
«Мы видим тенденцию к снижению количества заемщиков, которые вправе воспользоваться предусмотренным законодательством механизмом банкротства физических лиц. Это связано в первую очередь с тем, что банки могут передавать портфели «плохих долгов» различным заинтересованным организациям или списывать их со своего баланса. Помимо этого, в настоящий момент наблюдается уменьшение доли выхода в дефолт по вновь открытым кредитным продуктам, что в целом характерно для стабильной финансовой ситуации», — сказал гендиректор «Эквифакс» Олег Лагуткин.
Также отмечается, что в России доля физлиц-потенциальных банкротов от общего числа заемщиков составляет 1,3% и является стабильной. По словам Олега Лагуткина, данный тренд продолжит свое развитие и число потенциальных банкротов будет постепенно снижаться, если не будет существенных предпосылок к ухудшению финансового климата в стране.
Под потенциальными банкротами в исследовании понимаются граждане, имеющие просроченные кредитные обязательства на 90 дней и более общей суммой свыше 500 тыс. руб.
Уменьшение потенциальных банкротов наблюдается последние четыре года: на 30 июня 2018 года количество данной категории заемщиков составляло почти 401 тыс. человек, на тот же период 2017 года — 453,2 тыс. человек, в 2016 году — 472,7 тыс. человек.
«Мы видим тенденцию к снижению количества заемщиков, которые вправе воспользоваться предусмотренным законодательством механизмом банкротства физических лиц. Это связано в первую очередь с тем, что банки могут передавать портфели «плохих долгов» различным заинтересованным организациям или списывать их со своего баланса. Помимо этого, в настоящий момент наблюдается уменьшение доли выхода в дефолт по вновь открытым кредитным продуктам, что в целом характерно для стабильной финансовой ситуации», — сказал гендиректор «Эквифакс» Олег Лагуткин.
Также отмечается, что в России доля физлиц-потенциальных банкротов от общего числа заемщиков составляет 1,3% и является стабильной. По словам Олега Лагуткина, данный тренд продолжит свое развитие и число потенциальных банкротов будет постепенно снижаться, если не будет существенных предпосылок к ухудшению финансового климата в стране.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области число потенциальных банкротов превысило 25,2 тыс. человек
- НБКИ: В Свердловской области число потенциальных банкротов превысило 25,2 тыс. человек
- С июня в Свердловской области число потенциальных банкротов-физлиц выросло на 2,2%
- С июня в Свердловской области число потенциальных банкротов-физлиц выросло на 2,2%
- В Свердловской области 20,5 тыс. человек являются потенциальными банкротами