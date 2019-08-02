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Число потенциальных банкротов в России снизилось до 345 тыс. человек

УрБК, Москва, 02.08.2019. В России в I полугодии число физлиц-потенциальных банкротов снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% до 344,8 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».



Под потенциальными банкротами в исследовании понимаются граждане, имеющие просроченные кредитные обязательства на 90 дней и более общей суммой свыше 500 тыс. руб.



Уменьшение потенциальных банкротов наблюдается последние четыре года: на 30 июня 2018 года количество данной категории заемщиков составляло почти 401 тыс. человек, на тот же период 2017 года — 453,2 тыс. человек, в 2016 году — 472,7 тыс. человек.



«Мы видим тенденцию к снижению количества заемщиков, которые вправе воспользоваться предусмотренным законодательством механизмом банкротства физических лиц. Это связано в первую очередь с тем, что банки могут передавать портфели «плохих долгов» различным заинтересованным организациям или списывать их со своего баланса. Помимо этого, в настоящий момент наблюдается уменьшение доли выхода в дефолт по вновь открытым кредитным продуктам, что в целом характерно для стабильной финансовой ситуации», — сказал гендиректор «Эквифакс» Олег Лагуткин.



Также отмечается, что в России доля физлиц-потенциальных банкротов от общего числа заемщиков составляет 1,3% и является стабильной. По словам Олега Лагуткина, данный тренд продолжит свое развитие и число потенциальных банкротов будет постепенно снижаться, если не будет существенных предпосылок к ухудшению финансового климата в стране.

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