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В Екатеринбурге пресечена деятельность цеха по производству фальсифицированного алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2019. В Екатеринбурге пресечена деятельность цеха по производству фальсифицированной алкогольной продукции с использованием двух автоматических линий.



Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области, подпольная точка размещалась в складских помещениях на проспекте Космонавтов. Разливали жидкость в стеклянную тару объемом от 0,25 до 0,5 литра. Со склада было изъято около 10 т спиртосодержащей жидкости, а также более 165 тыс. стеклянных бутылок с этикетками водочной и коньячной продукции известных марок. На месте правоохранители задержали 26 рабочих, все они выходцы из бывших союзных республик.



Фальсификат изъят из обращения. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

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