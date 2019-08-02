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Акционеры ОК «Русал» одобрили перерегистрацию компании в Калининграде

УрБК, Москва, 02.08.2019. Объединенная компания (ОК) «Русал» перерегистрирует компанию на территории России. Такое решение принято акционерами на внеочередном собрании, которое прошло 1 августа, сообщает пресс-служба компании.



В частности, акционеры проголосовали за перерегистрацию компании с острова Джерси на остров Октябрьский в Калининграде. Параллельно собственники утвердили новый корпоративный устав. В него были внесены соответствующие изменения о юрисдикции алюминиевого холдинга.



Стоит отметить, что в рамках перерегистрации на острове Октябрьский «Русал» сменит название. Теперь компания будет именоваться так — «Международная компания публичное акционерное общество «Русал» (МКПАО «Русал).



Добавим также, что акционеры утвердили гендиректором компании Евгения Никитина.



Впервые о намерении ОК «Русал» сменить «прописку» на российскую было заявлено в ноябре прошлого года. Тогда прошла информация, что «Русал» хочет перерегистрироваться в России, так как это «лучше всего отвечает интересам компании и акционеров». Соответствующее заявление было сделано представителями компании на Гонконгской фондовой бирже. Поводом для такого решения стали американские антироссийские санкции в отношении алюминиевого холдинга.

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