Новости дня

Акционеры ОК «Русал» одобрили перерегистрацию компании в Калининграде

2 август 2019 (10:49)

УрБК, Москва, 02.08.2019. Объединенная компания (ОК) «Русал» перерегистрирует компанию на территории России. Такое решение принято акционерами на внеочередном собрании, которое прошло 1 августа, сообщает пресс-служба компании.

В частности, акционеры проголосовали за перерегистрацию компании с острова Джерси на остров Октябрьский в Калининграде. Параллельно собственники утвердили новый корпоративный устав. В него были внесены соответствующие изменения о юрисдикции алюминиевого холдинга.

Стоит отметить, что в рамках перерегистрации на острове Октябрьский «Русал» сменит название. Теперь компания будет именоваться так — «Международная компания публичное акционерное общество «Русал» (МКПАО «Русал).

Добавим также, что акционеры утвердили гендиректором компании Евгения Никитина.

Впервые о намерении ОК «Русал» сменить «прописку» на российскую было заявлено в ноябре прошлого года. Тогда прошла информация, что «Русал» хочет перерегистрироваться в России, так как это «лучше всего отвечает интересам компании и акционеров». Соответствующее заявление было сделано представителями компании на Гонконгской фондовой бирже. Поводом для такого решения стали американские антироссийские санкции в отношении алюминиевого холдинга.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: