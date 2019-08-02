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Средняя зарплата работников завода «Технокерамика» составила почти 40 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2019. Среднемесячная заработная плата работников шадринского ООО «Технокерамика» (предприятие-партнер ООО «ФОРЭС») в первой половине 2019 года составила 39,8 тыс. руб. Это почти на 14 тыс. руб. превышает показатель средней зарплаты по городу Шадринску в целом, сообщает пресс-служба компании «ФОРЭС».



В середине июля заводская комиссия оценила, как на предприятии выполняется коллективный договор. Она сделала вывод, что вся зарплата на заводе выдается в срок. Также комиссия подтвердила правильность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. Исправно целый ряд работников получают и семидневные дополнительные отпуска, которые предоставляются за особый характер работы по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ).



«Кроме того, работникам предоставляются компенсация за вредные условия труда, а по инициативе руководителей предприятия — и дотации на питание. На эти цели, а также на спецодежду и обувь, средства индивидуальной защиты, денежную компенсацию за молоко и улучшение условий труда «Технокерамика» за шесть месяцев 2019 года израсходовала более 10 млн руб.», — говорится в сообщении.

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