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Средняя зарплата работников завода «Технокерамика» составила почти 40 тыс. рублей
2 август 2019 (10:25)
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2019. Среднемесячная заработная плата работников шадринского ООО «Технокерамика» (предприятие-партнер ООО «ФОРЭС») в первой половине 2019 года составила 39,8 тыс. руб. Это почти на 14 тыс. руб. превышает показатель средней зарплаты по городу Шадринску в целом, сообщает пресс-служба компании «ФОРЭС».
В середине июля заводская комиссия оценила, как на предприятии выполняется коллективный договор. Она сделала вывод, что вся зарплата на заводе выдается в срок. Также комиссия подтвердила правильность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. Исправно целый ряд работников получают и семидневные дополнительные отпуска, которые предоставляются за особый характер работы по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ).
«Кроме того, работникам предоставляются компенсация за вредные условия труда, а по инициативе руководителей предприятия — и дотации на питание. На эти цели, а также на спецодежду и обувь, средства индивидуальной защиты, денежную компенсацию за молоко и улучшение условий труда «Технокерамика» за шесть месяцев 2019 года израсходовала более 10 млн руб.», — говорится в сообщении.
В середине июля заводская комиссия оценила, как на предприятии выполняется коллективный договор. Она сделала вывод, что вся зарплата на заводе выдается в срок. Также комиссия подтвердила правильность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. Исправно целый ряд работников получают и семидневные дополнительные отпуска, которые предоставляются за особый характер работы по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ).
«Кроме того, работникам предоставляются компенсация за вредные условия труда, а по инициативе руководителей предприятия — и дотации на питание. На эти цели, а также на спецодежду и обувь, средства индивидуальной защиты, денежную компенсацию за молоко и улучшение условий труда «Технокерамика» за шесть месяцев 2019 года израсходовала более 10 млн руб.», — говорится в сообщении.
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