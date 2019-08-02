Риски «ипотечных каникул»

В Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов и президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. В центре обсуждения оказался закон об «ипотечных каникулах», который вступил в силу 31 июля.Напомним, что нововведение предусматривает временное снижение долговой нагрузки заемщика, если он попал в трудную жизненную ситуацию. Такой ситуацией считается, например, потеря работы, признание инвалидом I или II группы, смерть близкого родственника, у которого на иждивении были нетрудоспособные члены семьи, временная нетрудоспособность более двух месяцев подряд, снижение зарплаты более чем на 30%.Продолжительность льготного периода — до полугода. В течение этого времени можно либо уменьшить размер выплат, либо вовсе приостановить их. Конкретная схема для каждого случая в отдельности будет определяться банком.В Уральском ГУ Банка России оценили долю ипотечных кредитов в регионе, выплаты по которым могут временно приостановить из-за «ипотечных каникул».«Просроченная задолженность по ипотеке у нас составляет чуть более 2%. Это потенциально максимальный объем кредитов, который может попасть под «ипотечные каникулы». Однако, скорее всего, этот показатель будет ниже, возможно, около 1%. Это связано с тем, что у банковского сектора накоплен большой опыт взаимодействия с проблемными заемщиками», — рассказал Рустэм Марданов.По его словам, кредитные организации и до появления «налоговых каникул» стали применять особый подход к своим клиентам, которые попали в сложную жизненную ситуацию. У них есть практика проведения реструктуризации, переоформления кредита, изменения его условий. Поэтому далеко не всем проблемным заемщикам на Урале потребуются использовать новый механизм.Президент Ассоциации российских банков рассказал о существующих рисках «налоговых каникул» для кредитных организаций и населения.«Конечно, это очень важный социальный шаг. Однако существует много вопросов. Во-первых, некоторые люди воспринимают «налоговые каникулы» как амнистию. Это далеко не так. Речь идет лишь о временном переносе задолженности. Во-вторых, государство решает важную социальную задачу за счет банков. Почему это является проблемой? Дело в том, что риски «ипотечных каникул» со временем будут отражаться в стоимости банковских продуктов. Также это повлияет на процесс отсечения клиентов при предоставлении ипотечных кредитов. Потому что банки не могут не учитывать эти риски», — сообщил Гарегин Тосунян.Таким образом, «налоговые каникулы» могут стать катализатором ужесточения требований к потенциальным заемщикам. Соответственно, существует риск снижения доступности ипотечных кредитов для широких слоев населения.«На мой взгляд, «налоговые каникулы» должен финансировать не банковский сектор, а государство. Можно привести в пример Канаду, где в 50-е годы создали специальную систему страхования ипотечных рисков. Его сформировали за счет серьезных государственных ресурсов. Такая система привела к тому, что канадские банки не боялись кредитовать население. Они знали, что в случае возникновения финансовых проблем у заемщиков всю ответственность будет нести государство», — заявил Г. Тосунян.В России система поддержки проблемных заемщиков будет работать по-другому. После появления «налоговых каникул» банки начнут более выборочно подходить к процессу поиска заемщиков. Кроме того, они будут вынуждены переложить дополнительную финансовую нагрузку на плечи потребителей через удорожание кредитов.Отметим, что в Свердловской области доля просроченных жилищных кредитов вдвое выше, чем в целом по Уралу (4,7% против 2%). По состоянию на 1 июля в регионе насчитывается около 24 млрд руб. проблемных долгов. В этой ситуации Средний Урал несет повышенные риски в связи с вступлением в силу нового закона.