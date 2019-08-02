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В Екатеринбурге на месяц закрыли движение по улице Шевченко

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. В Екатеринбурге со 2 августа до 10 сентября 2019 года закрыли движение по улице Шевченко. Это связано с проведением строительно-монтажных работ, сообщает департамент информационной политики администрации города.



Закрыто движение троллейбусов, идущих по маршруту № 4, по улице Шевченко, от улицы Сулимова до остановки «Станция метро «Динамо» в обоих направлениях, с 08.00 часов 2 августа 2019 года до 23.00 часов 10 сентября 2019 года; автотранспорта по улице Шевченко, от улицы Луначарского до улицы Бажова, с 08.00 часов 2 августа 2019 года до 23.00 часов 10 сентября 2019 года.



Объезд будет возможен по улицам Мамина-Сибиряка, Луначарского, Восточной и Уральской.

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