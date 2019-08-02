Новости дня
В Екатеринбурге на месяц закрыли движение по улице Шевченко
2 август 2019 (10:03)
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. В Екатеринбурге со 2 августа до 10 сентября 2019 года закрыли движение по улице Шевченко. Это связано с проведением строительно-монтажных работ, сообщает департамент информационной политики администрации города.
Закрыто движение троллейбусов, идущих по маршруту № 4, по улице Шевченко, от улицы Сулимова до остановки «Станция метро «Динамо» в обоих направлениях, с 08.00 часов 2 августа 2019 года до 23.00 часов 10 сентября 2019 года; автотранспорта по улице Шевченко, от улицы Луначарского до улицы Бажова, с 08.00 часов 2 августа 2019 года до 23.00 часов 10 сентября 2019 года.
Объезд будет возможен по улицам Мамина-Сибиряка, Луначарского, Восточной и Уральской.
Закрыто движение троллейбусов, идущих по маршруту № 4, по улице Шевченко, от улицы Сулимова до остановки «Станция метро «Динамо» в обоих направлениях, с 08.00 часов 2 августа 2019 года до 23.00 часов 10 сентября 2019 года; автотранспорта по улице Шевченко, от улицы Луначарского до улицы Бажова, с 08.00 часов 2 августа 2019 года до 23.00 часов 10 сентября 2019 года.
Объезд будет возможен по улицам Мамина-Сибиряка, Луначарского, Восточной и Уральской.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по улице Куйбышева
- В Екатеринбурге закрыли движение транспорта по улице Шевченко
- В Екатеринбурге с 15 июля закроют движение транспорта на перекрестке Луначарского — Куйбышева
- В Екатеринбурге закрывают движение по улице Шевченко
- В Екатеринбурге временно закрывается движение по улице Восточной на участке от Шевченко до Первомайской