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Число жалоб на коллекторов в России в I полугодии увеличилось на треть

УрБК, Москва, 02.08.2019. В первом полугодии 2019 года россияне направили в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) 14 тыс. 040 жалоб на действия коллекторов. Это на 33% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает портал «Право.ru» со ссылкой на пресс-службу ФССП.



В ведомстве подчеркнули, что официально в России действуют 700 компаний и их структурных подразделений, которые занимаются возвратом просроченных задолженностей. Именно столько юридических лиц числится в госреестре. При этом 65% поступивших в первом полугодии жалоб — на действия нелегальных коллекторов.



Чаще всего граждане жалуются на частоту звонков и сообщений от коллекторов, в том числе третьим лицам, чьи номера указаны в договоре, поясняет ФССП. Также должники обращают внимание приставов на психологическое давление в свой адрес и угрозы физической расправы от коллекторов.



Из 14 тыс. 040 обращений служба признала обоснованными одну десятую — 1 тыс. 448, по результатам чего возбудила дела об административных правонарушениях.

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