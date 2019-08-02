Новости дня
Челябинск возглавил рейтинг городов с самыми плохими дорогами
2 август 2019 (09:22)
УрБК, Челябинск, 02.08.2019. Челябинск занял первое место в рейтинге российских городов с самыми плохими дорогами. Об этом сообщает портал «Лента.ру» со ссылкой на исследование независимого агентства Zoom Market.
Опрос проводился методом личных интервью в 25 городах страны. Общая выборка составила 3 тыс. интервью. В топ-10 крупных населенных пунктов с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия также попали Махачкала, Омск, Саратов, Брянск, Пермь, Иваново, Уфа, Симферополь и Воронеж.
Далее следуют города: Новосибирск (11 место), Красноярск (12), Чебоксары (13), Волгоград (14), Екатеринбург (15), Владивосток (16), Нижний Новгород (17), Новокузнецк (18), Пенза (19) Самара (20), Санкт-Петербург (21), Томск (22), Казань (23), Краснодар (24). Москва в списке заняла последнее место.
Опрос проводился методом личных интервью в 25 городах страны. Общая выборка составила 3 тыс. интервью. В топ-10 крупных населенных пунктов с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия также попали Махачкала, Омск, Саратов, Брянск, Пермь, Иваново, Уфа, Симферополь и Воронеж.
Далее следуют города: Новосибирск (11 место), Красноярск (12), Чебоксары (13), Волгоград (14), Екатеринбург (15), Владивосток (16), Нижний Новгород (17), Новокузнецк (18), Пенза (19) Самара (20), Санкт-Петербург (21), Томск (22), Казань (23), Краснодар (24). Москва в списке заняла последнее место.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Екатеринбург занял 11 место в рейтинге коррупционных городов России
- Челябинск занял 16 место в рейтинге коррупционных городов России
- Екатеринбург занял 11 место в рейтинге коррупционных городов России
- Екатеринбург вошел в тройку самых интернет-зависимых городов России
- Екатеринбург занял 21 место в рейтинге крупнейших городов Европы