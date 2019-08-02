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Челябинск возглавил рейтинг городов с самыми плохими дорогами

УрБК, Челябинск, 02.08.2019. Челябинск занял первое место в рейтинге российских городов с самыми плохими дорогами. Об этом сообщает портал «Лента.ру» со ссылкой на исследование независимого агентства Zoom Market.



Опрос проводился методом личных интервью в 25 городах страны. Общая выборка составила 3 тыс. интервью. В топ-10 крупных населенных пунктов с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия также попали Махачкала, Омск, Саратов, Брянск, Пермь, Иваново, Уфа, Симферополь и Воронеж.



Далее следуют города: Новосибирск (11 место), Красноярск (12), Чебоксары (13), Волгоград (14), Екатеринбург (15), Владивосток (16), Нижний Новгород (17), Новокузнецк (18), Пенза (19) Самара (20), Санкт-Петербург (21), Томск (22), Казань (23), Краснодар (24). Москва в списке заняла последнее место.

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