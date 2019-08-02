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Синоптики прогнозируют резкие подъемы уровней воды и подтопление низкой местности в Челябинской области
2 август 2019 (09:02)
УрБК, Челябинск, 02.08.2019. В Челябинской области 2-4 августа из-за сильных дождей могут возникнуть резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек и интенсивный приток воды в пруды и водохранилища. В результате может быть подтоплена низкая местность в населенных пунктах горных районов со склоновым стоком. Об этом сообщает пресс-служба МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска».
«Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейна Камы, на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ», — говорится в сообщении.
«Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейна Камы, на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ», — говорится в сообщении.
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