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В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине за фиктивную постановку на учет более 50 мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. В Екатеринбурге мировой судья судебного участка № 4 Железнодорожного судебного района вынес приговор по уголовному делу в отношении Андрея Антонова, который прописал у себя более 50 мигрантов.



«С декабря 2018 года по май 2019 года Андрей Антонов через МФЦ фиктивно постановил на учет 51 гражданина ближнего зарубежья. За указанную услугу осужденный получал от каждого мигранта по 100 руб. за человека. В ноябре 2018 года он был осужден за аналогичное преступление», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Мужчине было предъявлено обвинение по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации».



«Мировой судья судебного участка № 4 Железнодорожного судебного района г. Екатеринбурга назначил Андрею Антонову наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.

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