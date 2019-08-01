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ФАС России одобрила покупку Рефтинской ГРЭС

1 август 2019 (17:56)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила покупку структурой Сибирской генерирующей компании Рефтинской ГРЭС у «Энел Россия», сообщает агентство «Прайм».

По условиям сделки, компания рассчитывает получить первый платеж в размере 2 млрд руб. Затем при закрытии сделки, которое ожидается до конца 2019 года, компания получит еще 15 млрд руб. После этого «Энел Россия» планирует эксплуатировать Рефтинскую ГРЭС по договору аренды еще 6-12 месяцев и по окончании переходного периода получить еще 4 млрд руб.

В ноябре 2017 года стало известно о планах правительства Свердловской области приватизировать 100% акций ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». После этого, в конце июня 2019 года, ПАО «Энел Россия» подписало соглашение с АО «Кузбассэнерго» о продаже крупнейшей угольной станции в РФ — Рефтинской ГРЭС. Уже через месяц — в июле 2019 года — акционеры «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС за 21 млрд руб.

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